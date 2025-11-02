the most watched egg (EGG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0012292$ 0.0012292 $ 0.0012292 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.74% Prisændring (7D) -13.80% Prisændring (7D) -13.80%

the most watched egg (EGG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har EGG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EGGs højeste pris nogensinde er $ 0.0012292, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, EGG har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.74% i løbet af 24 timer og -13.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

the most watched egg (EGG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Cirkulationsforsyning 969.59M 969.59M 969.59M Samlet Udbud 969,590,650.872781 969,590,650.872781 969,590,650.872781

Den nuværende markedsværdi på the most watched egg er $ 12.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EGG er 969.59M, med et samlet udbud på 969590650.872781. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.03K.