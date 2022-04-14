The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Information Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community! Officiel hjemmeside: https://dengdeng.live/ Køb DENGDENG nu!

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.36K $ 7.36K $ 7.36K Samlet udbud $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Cirkulerende forsyning $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.36K $ 7.36K $ 7.36K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) pris

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DENGDENG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DENGDENG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DENGDENG's tokenomics, kan du udforske DENGDENG tokens live-pris!

