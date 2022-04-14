THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomics Få vigtig indsigt i THE MEME GAME (MEMEGAME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

THE MEME GAME (MEMEGAME) Information $MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value. Officiel hjemmeside: https://memegame.io/ Hvidbog: https://memegame.io/ Køb MEMEGAME nu!

THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THE MEME GAME (MEMEGAME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.69K $ 12.69K $ 12.69K Samlet udbud $ 852.21M $ 852.21M $ 852.21M Cirkulerende forsyning $ 852.21M $ 852.21M $ 852.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.69K $ 12.69K $ 12.69K Alle tiders Høj: $ 0.00105196 $ 0.00105196 $ 0.00105196 Alle tiders Lav: $ 0.00000857 $ 0.00000857 $ 0.00000857 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om THE MEME GAME (MEMEGAME) pris

THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for THE MEME GAME (MEMEGAME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEMEGAME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEMEGAME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEMEGAME's tokenomics, kan du udforske MEMEGAME tokens live-pris!

