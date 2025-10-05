The Meerkat Meme (MEERKAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.48% Prisændring (1D) -0.76% Prisændring (7D) +21.14% Prisændring (7D) +21.14%

The Meerkat Meme (MEERKAT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MEERKAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEERKATs højeste pris nogensinde er $ 0.00208666, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEERKAT har ændret sig med +0.48% i løbet af den sidste time, -0.76% i løbet af 24 timer og +21.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

The Meerkat Meme (MEERKAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 34.45K$ 34.45K $ 34.45K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 34.45K$ 34.45K $ 34.45K Cirkulationsforsyning 999.48M 999.48M 999.48M Samlet Udbud 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

Den nuværende markedsværdi på The Meerkat Meme er $ 34.45K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEERKAT er 999.48M, med et samlet udbud på 999482631.15692. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 34.45K.