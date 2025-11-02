THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +1.08% Prisændring (7D) -6.41% Prisændring (7D) -6.41%

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PUMPATHON handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PUMPATHONs højeste pris nogensinde er $ 0.00341605, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PUMPATHON har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +1.08% i løbet af 24 timer og -6.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Cirkulationsforsyning 999.42M 999.42M 999.42M Samlet Udbud 999,418,677.362392 999,418,677.362392 999,418,677.362392

Den nuværende markedsværdi på THE LONGEST PUMPFUN STREAM er $ 10.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PUMPATHON er 999.42M, med et samlet udbud på 999418677.362392. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.10K.