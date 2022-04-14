The Last Play (RETIRE) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Last Play (RETIRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Last Play (RETIRE) Information The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy. Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1852918705610534962 Køb RETIRE nu!

The Last Play (RETIRE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Last Play (RETIRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Samlet udbud $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Cirkulerende forsyning $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Alle tiders Høj: $ 0.01624073 $ 0.01624073 $ 0.01624073 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00415894 $ 0.00415894 $ 0.00415894 Få mere at vide om The Last Play (RETIRE) pris

The Last Play (RETIRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Last Play (RETIRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RETIRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RETIRE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RETIRE's tokenomics, kan du udforske RETIRE tokens live-pris!

RETIRE Prisprediktion Vil du vide, hvor RETIRE måske er på vej hen? Vores RETIRE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RETIRE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!