The Last Job (QUIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00015277 - $ 0.00016996
24H lav $ 0.00015277
24H høj $ 0.00016996
All Time High $ 0.00073055
Laveste pris $ 0.00008196
Prisændring (1H) -1.78%
Prisændring (1D) -6.15%
Prisændring (7D) -52.06%

The Last Job (QUIT) realtidsprisen er $0.00015645. I løbet af de sidste 24 timer har QUIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00015277 og et højdepunkt på $ 0.00016996, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QUITs højeste pris nogensinde er $ 0.00073055, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008196.

Når det gælder kortsigtet performance, QUIT har ændret sig med -1.78% i løbet af den sidste time, -6.15% i løbet af 24 timer og -52.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

The Last Job (QUIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 155.38K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 155.38K
Cirkulationsforsyning 989.79M
Samlet Udbud 989,793,848.672164

Den nuværende markedsværdi på The Last Job er $ 155.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QUIT er 989.79M, med et samlet udbud på 989793848.672164. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 155.38K.