The Innovation Game (TIG) Information The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains. Officiel hjemmeside: https://www.tig.foundation/ Hvidbog: https://www.tig.foundation/whitepaper Køb TIG nu!

The Innovation Game (TIG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Innovation Game (TIG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.90M $ 32.90M $ 32.90M Samlet udbud $ 45.57M $ 45.57M $ 45.57M Cirkulerende forsyning $ 23.71M $ 23.71M $ 23.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.24M $ 63.24M $ 63.24M Alle tiders Høj: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Alle tiders Lav: $ 0.116623 $ 0.116623 $ 0.116623 Nuværende pris: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Få mere at vide om The Innovation Game (TIG) pris

The Innovation Game (TIG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Innovation Game (TIG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIG's tokenomics, kan du udforske TIG tokens live-pris!

