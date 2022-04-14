The ILLUSION Project (ILLUSION) Tokenomics Få vigtig indsigt i The ILLUSION Project (ILLUSION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The ILLUSION Project (ILLUSION) Information The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site. Officiel hjemmeside: https://gen-jut-su.com Hvidbog: https://gen-jut-su.com/illusion-apepaper-3-0/ Køb ILLUSION nu!

The ILLUSION Project (ILLUSION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The ILLUSION Project (ILLUSION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.27K $ 7.27K $ 7.27K Samlet udbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 524.59M $ 524.59M $ 524.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.85K $ 13.85K $ 13.85K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om The ILLUSION Project (ILLUSION) pris

The ILLUSION Project (ILLUSION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The ILLUSION Project (ILLUSION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ILLUSION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ILLUSION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ILLUSION's tokenomics, kan du udforske ILLUSION tokens live-pris!

