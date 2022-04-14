The HUSL (HUSL) Tokenomics Få vigtig indsigt i The HUSL (HUSL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The HUSL (HUSL) Information The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord." Officiel hjemmeside: https://thehusl.io/ Køb HUSL nu!

The HUSL (HUSL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The HUSL (HUSL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.38 Samlet udbud $ 70.00M Cirkulerende forsyning $ 404.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.03K Alle tiders Høj: $ 4.73 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00094334 Få mere at vide om The HUSL (HUSL) pris

The HUSL (HUSL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The HUSL (HUSL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUSL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUSL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUSL's tokenomics, kan du udforske HUSL tokens live-pris!

