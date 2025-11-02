UdvekslingDEX+
Den direkte the great extraction pris i dag er 0.00001043 USD. Følg med i realtid TGE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TGE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

the great extraction Pris (TGE)

Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
the great extraction (TGE) Live prisdiagram
the great extraction (TGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001028
$ 0.00001028$ 0.00001028
24H lav
$ 0.00001046
$ 0.00001046$ 0.00001046
24H høj

$ 0.00001028
$ 0.00001028$ 0.00001028

$ 0.00001046
$ 0.00001046$ 0.00001046

$ 0.00047701
$ 0.00047701$ 0.00047701

$ 0.00000842
$ 0.00000842$ 0.00000842

--

-0.03%

-4.72%

-4.72%

the great extraction (TGE) realtidsprisen er $0.00001043. I løbet af de sidste 24 timer har TGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001028 og et højdepunkt på $ 0.00001046, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00047701, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000842.

Når det gælder kortsigtet performance, TGE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.03% i løbet af 24 timer og -4.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

the great extraction (TGE) Markedsinformation

$ 10.42K
$ 10.42K$ 10.42K

--
----

$ 10.42K
$ 10.42K$ 10.42K

999.38M
999.38M 999.38M

999,383,902.140937
999,383,902.140937 999,383,902.140937

Den nuværende markedsværdi på the great extraction er $ 10.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TGE er 999.38M, med et samlet udbud på 999383902.140937. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.42K.

the great extraction (TGE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af the great extraction til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af the great extraction til USD $ -0.0000006441.
I de sidste 60 dage var prisændringen af the great extraction til USD $ -0.0000012374.
I de sidste 90 dage var prisændringen af the great extraction til USD $ -0.000009846460202546024.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.03%
30 dage$ -0.0000006441-6.17%
60 dage$ -0.0000012374-11.86%
90 dage$ -0.000009846460202546024-48.56%

Hvad er the great extraction (TGE)

THE GREAT EXTRACTION IS UPON US https://x.com/i/communities/1942410711625523398

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

the great extraction (TGE) Ressource

Officiel hjemmeside

the great extraction Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil the great extraction (TGE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine the great extraction (TGE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for the great extraction.

Tjek the great extraction prisprediktion nu!

TGE til lokale valutaer

the great extraction (TGE) Tokenomics

At forstå tokenomics for the great extraction (TGE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TGE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om the great extraction (TGE)

Hvor meget er the great extraction (TGE) værd i dag?
Den direkte TGE pris i USD er 0.00001043 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TGE til USD pris?
Den aktuelle pris på TGEtil USD er $ 0.00001043. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af the great extraction?
Markedsværdien for TGE er $ 10.42K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TGE?
Den cirkulerende forsyning af TGE er 999.38M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TGE?
TGE opnåede en ATH-pris på 0.00047701 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TGE?
TGE så en ATL-pris på 0.00000842 USD.
Hvad er handelsvolumen for TGE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TGE er -- USD.
Bliver TGE højere i år?
TGE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TGE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
the great extraction (TGE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

