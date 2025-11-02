the great extraction (TGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001028 $ 0.00001028 $ 0.00001028 24H lav $ 0.00001046 $ 0.00001046 $ 0.00001046 24H høj 24H lav $ 0.00001028$ 0.00001028 $ 0.00001028 24H høj $ 0.00001046$ 0.00001046 $ 0.00001046 All Time High $ 0.00047701$ 0.00047701 $ 0.00047701 Laveste pris $ 0.00000842$ 0.00000842 $ 0.00000842 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.03% Prisændring (7D) -4.72% Prisændring (7D) -4.72%

the great extraction (TGE) realtidsprisen er $0.00001043. I løbet af de sidste 24 timer har TGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001028 og et højdepunkt på $ 0.00001046, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00047701, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000842.

Når det gælder kortsigtet performance, TGE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.03% i løbet af 24 timer og -4.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

the great extraction (TGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Cirkulationsforsyning 999.38M 999.38M 999.38M Samlet Udbud 999,383,902.140937 999,383,902.140937 999,383,902.140937

Den nuværende markedsværdi på the great extraction er $ 10.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TGE er 999.38M, med et samlet udbud på 999383902.140937. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.42K.