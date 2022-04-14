The Grays Currency (PTGC) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Grays Currency (PTGC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Grays Currency (PTGC) Information 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Officiel hjemmeside: https://www.pulsetgc.com/ Køb PTGC nu!

The Grays Currency (PTGC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Grays Currency (PTGC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 196.34M $ 196.34M $ 196.34M Samlet udbud $ 291.14B $ 291.14B $ 291.14B Cirkulerende forsyning $ 291.14B $ 291.14B $ 291.14B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 196.34M $ 196.34M $ 196.34M Alle tiders Høj: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00067439 $ 0.00067439 $ 0.00067439 Få mere at vide om The Grays Currency (PTGC) pris

The Grays Currency (PTGC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Grays Currency (PTGC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PTGC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PTGC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PTGC's tokenomics, kan du udforske PTGC tokens live-pris!

PTGC Prisprediktion Vil du vide, hvor PTGC måske er på vej hen? Vores PTGC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PTGC Tokens prisprediktion nu!

