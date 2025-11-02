UdvekslingDEX+
Den direkte The First Play pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid 1ST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 1ST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

The First Play Pris (1ST)

The First Play (1ST) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:28:17 (UTC+8)

The First Play (1ST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.12%

-13.70%

-13.70%

The First Play (1ST) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har 1ST handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 1STs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 1ST har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og -13.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

The First Play (1ST) Markedsinformation

$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K

--
----

$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K

999.43M
999.43M 999.43M

999,433,480.705498
999,433,480.705498 999,433,480.705498

Den nuværende markedsværdi på The First Play er $ 5.87K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 1ST er 999.43M, med et samlet udbud på 999433480.705498. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.87K.

The First Play (1ST) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af The First Play til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af The First Play til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af The First Play til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af The First Play til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.12%
30 dage$ 0-49.19%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er The First Play (1ST)

The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

The First Play (1ST) Ressource

Officiel hjemmeside

The First Play Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil The First Play (1ST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine The First Play (1ST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for The First Play.

Tjek The First Play prisprediktion nu!

1ST til lokale valutaer

The First Play (1ST) Tokenomics

At forstå tokenomics for The First Play (1ST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 1ST Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om The First Play (1ST)

Hvor meget er The First Play (1ST) værd i dag?
Den direkte 1ST pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 1ST til USD pris?
Den aktuelle pris på 1STtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af The First Play?
Markedsværdien for 1ST er $ 5.87K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 1ST?
Den cirkulerende forsyning af 1ST er 999.43M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 1ST?
1ST opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 1ST?
1ST så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for 1ST?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 1ST er -- USD.
Bliver 1ST højere i år?
1ST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 1ST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:28:17 (UTC+8)

The First Play (1ST) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

