UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte The Final Quarter pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid Q4 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk Q4 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte The Final Quarter pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid Q4 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk Q4 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om Q4

Q4 Prisinfo

Hvad er Q4

Q4 Officiel hjemmeside

Q4 Tokenomics

Q4 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

The Final Quarter Logo

The Final Quarter Pris (Q4)

Ikke noteret

1 Q4 til USD direkte pris:

--
----
+5.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
The Final Quarter (Q4) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:56:14 (UTC+8)

The Final Quarter (Q4) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.28%

+5.21%

-28.84%

-28.84%

The Final Quarter (Q4) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har Q4 handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. Q4s højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, Q4 har ændret sig med +1.28% i løbet af den sidste time, +5.21% i løbet af 24 timer og -28.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

The Final Quarter (Q4) Markedsinformation

$ 43.31K
$ 43.31K$ 43.31K

--
----

$ 43.31K
$ 43.31K$ 43.31K

999.73M
999.73M 999.73M

999,733,866.129346
999,733,866.129346 999,733,866.129346

Den nuværende markedsværdi på The Final Quarter er $ 43.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af Q4 er 999.73M, med et samlet udbud på 999733866.129346. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 43.31K.

The Final Quarter (Q4) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af The Final Quarter til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af The Final Quarter til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af The Final Quarter til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af The Final Quarter til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+5.21%
30 dage$ 0-68.10%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er The Final Quarter (Q4)

The Final Quarter is not just a token, it’s a movement. Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.

The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.

The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough. The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

The Final Quarter (Q4) Ressource

Officiel hjemmeside

The Final Quarter Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil The Final Quarter (Q4) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine The Final Quarter (Q4) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for The Final Quarter.

Tjek The Final Quarter prisprediktion nu!

Q4 til lokale valutaer

The Final Quarter (Q4) Tokenomics

At forstå tokenomics for The Final Quarter (Q4) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om Q4 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om The Final Quarter (Q4)

Hvor meget er The Final Quarter (Q4) værd i dag?
Den direkte Q4 pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle Q4 til USD pris?
Den aktuelle pris på Q4til USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af The Final Quarter?
Markedsværdien for Q4 er $ 43.31K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af Q4?
Den cirkulerende forsyning af Q4 er 999.73M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på Q4?
Q4 opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på Q4?
Q4 så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for Q4?
Direkte 24-timers handelsvolumen for Q4 er -- USD.
Bliver Q4 højere i år?
Q4 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se Q4 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:56:14 (UTC+8)

The Final Quarter (Q4) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,955.43
$109,955.43$109,955.43

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.74
$3,866.74$3,866.74

-0.74%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02807
$0.02807$0.02807

-6.58%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.12
$185.12$185.12

-0.69%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,955.43
$109,955.43$109,955.43

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.74
$3,866.74$3,866.74

-0.74%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.12
$185.12$185.12

-0.69%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.47
$71.47$71.47

+0.78%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.860
$19.860$19.860

+3.94%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07458
$0.07458$0.07458

+49.16%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0039671
$0.0039671$0.0039671

+94.49%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005367
$0.00005367$0.00005367

+82.42%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000290
$0.000290$0.000290

+69.59%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%