THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Information

This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls

Officiel hjemmeside:
https://www.thefinalbitcoincto.com/

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 37.51K
Samlet udbud
$ 978.40M
Cirkulerende forsyning
$ 978.40M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 37.51K
Alle tiders Høj:
$ 0.006008
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SHITCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SHITCOIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SHITCOIN's tokenomics, kan du udforske SHITCOIN tokens live-pris!

SHITCOIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor SHITCOIN måske er på vej hen? Vores SHITCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

