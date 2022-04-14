THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Information This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls Officiel hjemmeside: https://www.thefinalbitcoincto.com/ Køb SHITCOIN nu!

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Samlet udbud $ 978.40M $ 978.40M $ 978.40M Cirkulerende forsyning $ 978.40M $ 978.40M $ 978.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Alle tiders Høj: $ 0.006008 $ 0.006008 $ 0.006008 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) pris

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHITCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHITCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHITCOIN's tokenomics, kan du udforske SHITCOIN tokens live-pris!

SHITCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor SHITCOIN måske er på vej hen? Vores SHITCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

