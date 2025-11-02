UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte the face of sarcasm pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid KAPPA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KAPPA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte the face of sarcasm pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid KAPPA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KAPPA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KAPPA

KAPPA Prisinfo

Hvad er KAPPA

KAPPA Officiel hjemmeside

KAPPA Tokenomics

KAPPA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

the face of sarcasm Logo

the face of sarcasm Pris (KAPPA)

Ikke noteret

1 KAPPA til USD direkte pris:

--
----
-9.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
the face of sarcasm (KAPPA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:56:07 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-9.66%

-28.38%

-28.38%

the face of sarcasm (KAPPA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KAPPA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KAPPAs højeste pris nogensinde er $ 0.0059343, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KAPPA har ændret sig med -1.30% i løbet af den sidste time, -9.66% i løbet af 24 timer og -28.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

the face of sarcasm (KAPPA) Markedsinformation

$ 31.66K
$ 31.66K$ 31.66K

--
----

$ 31.66K
$ 31.66K$ 31.66K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.82952
668,811,165.82952 668,811,165.82952

Den nuværende markedsværdi på the face of sarcasm er $ 31.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KAPPA er 668.81M, med et samlet udbud på 668811165.82952. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.66K.

the face of sarcasm (KAPPA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af the face of sarcasm til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af the face of sarcasm til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af the face of sarcasm til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af the face of sarcasm til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-9.66%
30 dage$ 0-65.50%
60 dage$ 0-59.35%
90 dage$ 0--

Hvad er the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

the face of sarcasm (KAPPA) Ressource

Officiel hjemmeside

the face of sarcasm Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil the face of sarcasm (KAPPA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine the face of sarcasm (KAPPA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for the face of sarcasm.

Tjek the face of sarcasm prisprediktion nu!

KAPPA til lokale valutaer

the face of sarcasm (KAPPA) Tokenomics

At forstå tokenomics for the face of sarcasm (KAPPA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KAPPA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om the face of sarcasm (KAPPA)

Hvor meget er the face of sarcasm (KAPPA) værd i dag?
Den direkte KAPPA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KAPPA til USD pris?
Den aktuelle pris på KAPPAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af the face of sarcasm?
Markedsværdien for KAPPA er $ 31.66K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KAPPA?
Den cirkulerende forsyning af KAPPA er 668.81M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KAPPA?
KAPPA opnåede en ATH-pris på 0.0059343 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KAPPA?
KAPPA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for KAPPA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KAPPA er -- USD.
Bliver KAPPA højere i år?
KAPPA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KAPPA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:56:07 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,955.43
$109,955.43$109,955.43

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.74
$3,866.74$3,866.74

-0.74%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02807
$0.02807$0.02807

-6.58%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.12
$185.12$185.12

-0.69%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,955.43
$109,955.43$109,955.43

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.74
$3,866.74$3,866.74

-0.74%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.12
$185.12$185.12

-0.69%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.42
$71.42$71.42

+0.71%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.893
$19.893$19.893

+4.11%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07458
$0.07458$0.07458

+49.16%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0039671
$0.0039671$0.0039671

+94.49%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005367
$0.00005367$0.00005367

+82.42%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000290
$0.000290$0.000290

+69.59%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%