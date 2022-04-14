The Eid Sheep ($TES) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Eid Sheep ($TES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Eid Sheep ($TES) Information $TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards Officiel hjemmeside: https://www.coine.io/the-eid-sheep Hvidbog: https://www.coine.io/the-eid-sheep#tokenomics Køb $TES nu!

The Eid Sheep ($TES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Eid Sheep ($TES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.06K $ 4.06K $ 4.06K Samlet udbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerende forsyning $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.06K $ 4.06K $ 4.06K Alle tiders Høj: $ 0.0007285 $ 0.0007285 $ 0.0007285 Alle tiders Lav: $ 0.00000368 $ 0.00000368 $ 0.00000368 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om The Eid Sheep ($TES) pris

The Eid Sheep ($TES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Eid Sheep ($TES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $TES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $TES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $TES's tokenomics, kan du udforske $TES tokens live-pris!

$TES Prisprediktion Vil du vide, hvor $TES måske er på vej hen? Vores $TES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $TES Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!