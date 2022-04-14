The Eid Sheep ($TES) Tokenomics

The Eid Sheep ($TES) Tokenomics

The Eid Sheep ($TES) Information

$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎.

At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can:

🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards

https://www.coine.io/the-eid-sheep
https://www.coine.io/the-eid-sheep#tokenomics

The Eid Sheep ($TES) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Eid Sheep ($TES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

$ 4.06K
$ 999.75M
$ 999.75M
$ 4.06K
$ 0.0007285
$ 0.00000368
$ 0
The Eid Sheep ($TES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for The Eid Sheep ($TES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal $TES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange $TES tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår $TES's tokenomics, kan du udforske $TES tokens live-pris!

$TES Prisprediktion

Vil du vide, hvor $TES måske er på vej hen? Vores $TES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

