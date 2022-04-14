THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i THE EAR STAYS ON (EAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

THE EAR STAYS ON (EAR) Information After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Officiel hjemmeside: https://theearstayson.xyz/ Køb EAR nu!

THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THE EAR STAYS ON (EAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.53K $ 42.53K $ 42.53K Samlet udbud $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Cirkulerende forsyning $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.53K $ 42.53K $ 42.53K Alle tiders Høj: $ 0.00238649 $ 0.00238649 $ 0.00238649 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om THE EAR STAYS ON (EAR) pris

THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for THE EAR STAYS ON (EAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EAR's tokenomics, kan du udforske EAR tokens live-pris!

