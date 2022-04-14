The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomics Få vigtig indsigt i The dev is an Ape (APEDEV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The dev is an Ape (APEDEV) Information Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don't expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn't just a project; it's an adventure. We're here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We're 100% community-driven (partially because the dev can't type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let's see where this jungle leads! Officiel hjemmeside: https://apedev.tech/

The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The dev is an Ape (APEDEV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.45K $ 16.45K $ 16.45K Samlet udbud $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Cirkulerende forsyning $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.45K $ 16.45K $ 16.45K Alle tiders Høj: $ 0.00101993 $ 0.00101993 $ 0.00101993 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om The dev is an Ape (APEDEV) pris

The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The dev is an Ape (APEDEV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APEDEV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APEDEV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APEDEV's tokenomics, kan du udforske APEDEV tokens live-pris!

APEDEV Prisprediktion Vil du vide, hvor APEDEV måske er på vej hen? Vores APEDEV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

