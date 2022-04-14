The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Dev is a Baby (BBYDEV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Dev is a Baby (BBYDEV) Information The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. Officiel hjemmeside: https://bbydev.xyz Køb BBYDEV nu!

The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Dev is a Baby (BBYDEV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Samlet udbud $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M Cirkulerende forsyning $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om The Dev is a Baby (BBYDEV) pris

The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Dev is a Baby (BBYDEV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BBYDEV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BBYDEV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BBYDEV's tokenomics, kan du udforske BBYDEV tokens live-pris!

BBYDEV Prisprediktion Vil du vide, hvor BBYDEV måske er på vej hen? Vores BBYDEV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BBYDEV Tokens prisprediktion nu!

