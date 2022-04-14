The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Information CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace. CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors. Officiel hjemmeside: https://corgib.polkabridge.org/ Køb CORGIB nu!

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.68K $ 31.68K $ 31.68K Samlet udbud $ 54.00T $ 54.00T $ 54.00T Cirkulerende forsyning $ 30.66T $ 30.66T $ 30.66T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.80K $ 55.80K $ 55.80K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) pris

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CORGIB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CORGIB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CORGIB's tokenomics, kan du udforske CORGIB tokens live-pris!

