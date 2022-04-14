The Breadverse (BREAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Breadverse (BREAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Breadverse (BREAD) Information $BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions. Officiel hjemmeside: https://breadverse.fun Hvidbog: https://breadverse.fun/pages/breadverse-official-whitepaper Køb BREAD nu!

The Breadverse (BREAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Breadverse (BREAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.98K Samlet udbud $ 849.94M Cirkulerende forsyning $ 849.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.98K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

The Breadverse (BREAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Breadverse (BREAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BREAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BREAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BREAD's tokenomics, kan du udforske BREAD tokens live-pris!

