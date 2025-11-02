UdvekslingDEX+
Den direkte The book of SOL pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid SCRIPT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SCRIPT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SCRIPT

SCRIPT Prisinfo

Hvad er SCRIPT

SCRIPT Officiel hjemmeside

SCRIPT Tokenomics

SCRIPT Prisprognose

The book of SOL Logo

The book of SOL Pris (SCRIPT)

Ikke noteret

1 SCRIPT til USD direkte pris:

--
----
-2.00%1D
USD
The book of SOL (SCRIPT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:56:00 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

-2.03%

-5.50%

-5.50%

The book of SOL (SCRIPT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SCRIPT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SCRIPTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SCRIPT har ændret sig med -0.66% i løbet af den sidste time, -2.03% i løbet af 24 timer og -5.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

The book of SOL (SCRIPT) Markedsinformation

$ 66.80K
$ 66.80K$ 66.80K

--
----

$ 66.80K
$ 66.80K$ 66.80K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202 699,941,488.409202

Den nuværende markedsværdi på The book of SOL er $ 66.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SCRIPT er 699.94M, med et samlet udbud på 699941488.409202. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 66.80K.

The book of SOL (SCRIPT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af The book of SOL til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af The book of SOL til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af The book of SOL til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af The book of SOL til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.03%
30 dage$ 0-46.98%
60 dage$ 0-73.07%
90 dage$ 0--

Hvad er The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

The book of SOL Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil The book of SOL (SCRIPT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine The book of SOL (SCRIPT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for The book of SOL.

Tjek The book of SOL prisprediktion nu!

SCRIPT til lokale valutaer

The book of SOL (SCRIPT) Tokenomics

At forstå tokenomics for The book of SOL (SCRIPT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SCRIPT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om The book of SOL (SCRIPT)

Hvor meget er The book of SOL (SCRIPT) værd i dag?
Den direkte SCRIPT pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SCRIPT til USD pris?
Den aktuelle pris på SCRIPTtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af The book of SOL?
Markedsværdien for SCRIPT er $ 66.80K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SCRIPT?
Den cirkulerende forsyning af SCRIPT er 699.94M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SCRIPT?
SCRIPT opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SCRIPT?
SCRIPT så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for SCRIPT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SCRIPT er -- USD.
Bliver SCRIPT højere i år?
SCRIPT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SCRIPT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
The book of SOL (SCRIPT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

