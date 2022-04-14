the black sheep (SHIGGA) Tokenomics Få vigtig indsigt i the black sheep (SHIGGA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

the black sheep (SHIGGA) Information Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1877829848632357053 Køb SHIGGA nu!

the black sheep (SHIGGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for the black sheep (SHIGGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.20K $ 20.20K $ 20.20K Samlet udbud $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Cirkulerende forsyning $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.20K $ 20.20K $ 20.20K Alle tiders Høj: $ 0.00126273 $ 0.00126273 $ 0.00126273 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om the black sheep (SHIGGA) pris

the black sheep (SHIGGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for the black sheep (SHIGGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIGGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIGGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIGGA's tokenomics, kan du udforske SHIGGA tokens live-pris!

SHIGGA Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIGGA måske er på vej hen? Vores SHIGGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHIGGA Tokens prisprediktion nu!

