The Bitcoin Mascot (BITTY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00313578 $ 0.00313578 $ 0.00313578 24H lav $ 0.0038274 $ 0.0038274 $ 0.0038274 24H høj 24H lav $ 0.00313578$ 0.00313578 $ 0.00313578 24H høj $ 0.0038274$ 0.0038274 $ 0.0038274 All Time High $ 0.0200771$ 0.0200771 $ 0.0200771 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -6.72% Prisændring (1D) -9.81% Prisændring (7D) -15.95% Prisændring (7D) -15.95%

The Bitcoin Mascot (BITTY) realtidsprisen er $0.0031502. I løbet af de sidste 24 timer har BITTY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00313578 og et højdepunkt på $ 0.0038274, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BITTYs højeste pris nogensinde er $ 0.0200771, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BITTY har ændret sig med -6.72% i løbet af den sidste time, -9.81% i løbet af 24 timer og -15.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Cirkulationsforsyning 999.35M 999.35M 999.35M Samlet Udbud 999,346,025.307104 999,346,025.307104 999,346,025.307104

Den nuværende markedsværdi på The Bitcoin Mascot er $ 3.15M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BITTY er 999.35M, med et samlet udbud på 999346025.307104. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.15M.