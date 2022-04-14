The Bitcoin Killa (KILLA) Tokenomics
We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community.
The Bitcoin Killa (KILLA) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Bitcoin Killa (KILLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
The Bitcoin Killa (KILLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for The Bitcoin Killa (KILLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal KILLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange KILLA tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår KILLA's tokenomics, kan du udforske KILLA tokens live-pris!
KILLA Prisprediktion
Vil du vide, hvor KILLA måske er på vej hen? Vores KILLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.