The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomics

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i The Balkan Dwarf ($KEKEC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Information

The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune!

The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.

Officiel hjemmeside:
https://www.kekec.wtf/

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Balkan Dwarf ($KEKEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 7.93M
$ 7.93M$ 7.93M
Samlet udbud
$ 39.06B
$ 39.06B$ 39.06B
Cirkulerende forsyning
$ 39.06B
$ 39.06B$ 39.06B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.93M
$ 7.93M$ 7.93M
Alle tiders Høj:
$ 0.00123842
$ 0.00123842$ 0.00123842
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00020312
$ 0.00020312$ 0.00020312

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for The Balkan Dwarf ($KEKEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal $KEKEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange $KEKEC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår $KEKEC's tokenomics, kan du udforske $KEKEC tokens live-pris!

$KEKEC Prisprediktion

Vil du vide, hvor $KEKEC måske er på vej hen? Vores $KEKEC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.