The Balkan Dwarf ($KEKEC) Information The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication. Officiel hjemmeside: https://www.kekec.wtf/ Køb $KEKEC nu!

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Balkan Dwarf ($KEKEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M Samlet udbud $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B Cirkulerende forsyning $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M Alle tiders Høj: $ 0.00123842 $ 0.00123842 $ 0.00123842 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020312 $ 0.00020312 $ 0.00020312 Få mere at vide om The Balkan Dwarf ($KEKEC) pris

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Balkan Dwarf ($KEKEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $KEKEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $KEKEC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $KEKEC's tokenomics, kan du udforske $KEKEC tokens live-pris!

