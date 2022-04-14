The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i The Baby Cheetah (ZOLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
The Baby Cheetah (ZOLA) Information

Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN

Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.

Officiel hjemmeside:
https://zola-cto.com
Hvidbog:
https://whitepaper.zola-cto.com

The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Baby Cheetah (ZOLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 23.63K
Samlet udbud
$ 999.81M
Cirkulerende forsyning
$ 999.81M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 23.63K
Alle tiders Høj:
$ 0.00264846
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for The Baby Cheetah (ZOLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ZOLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ZOLA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ZOLA's tokenomics, kan du udforske ZOLA tokens live-pris!

ZOLA Prisprediktion

Vil du vide, hvor ZOLA måske er på vej hen? Vores ZOLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.