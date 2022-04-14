The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Baby Cheetah (ZOLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Baby Cheetah (ZOLA) Information Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme. Officiel hjemmeside: https://zola-cto.com Hvidbog: https://whitepaper.zola-cto.com Køb ZOLA nu!

The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Baby Cheetah (ZOLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.63K $ 23.63K $ 23.63K Samlet udbud $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Cirkulerende forsyning $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.63K $ 23.63K $ 23.63K Alle tiders Høj: $ 0.00264846 $ 0.00264846 $ 0.00264846 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om The Baby Cheetah (ZOLA) pris

The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Baby Cheetah (ZOLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZOLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZOLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZOLA's tokenomics, kan du udforske ZOLA tokens live-pris!

ZOLA Prisprediktion Vil du vide, hvor ZOLA måske er på vej hen? Vores ZOLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZOLA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!