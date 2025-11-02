Tharwa USD (THUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Laveste pris $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -0.07% Prisændring (7D) -0.07%

Tharwa USD (THUSD) realtidsprisen er $0.998747. I løbet af de sidste 24 timer har THUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. THUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.085, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.873839.

Når det gælder kortsigtet performance, THUSD har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tharwa USD (THUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 686.86K$ 686.86K $ 686.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Cirkulationsforsyning 687.73K 687.73K 687.73K Samlet Udbud 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Den nuværende markedsværdi på Tharwa USD er $ 686.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af THUSD er 687.73K, med et samlet udbud på 3582210.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.58M.