Tharwa USD Pris (THUSD)
--
--
-0.07%
-0.07%
Tharwa USD (THUSD) realtidsprisen er $0.998747. I løbet af de sidste 24 timer har THUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. THUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.085, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.873839.
Når det gælder kortsigtet performance, THUSD har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Tharwa USD er $ 686.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af THUSD er 687.73K, med et samlet udbud på 3582210.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.58M.
I løbet af i dag var prisændringen af Tharwa USD til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Tharwa USD til USD $ -0.0000986762.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Tharwa USD til USD $ -0.0000629210.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Tharwa USD til USD $ -0.0011525439437597.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dage
|$ -0.0000986762
|-0.00%
|60 dage
|$ -0.0000629210
|-0.00%
|90 dage
|$ -0.0011525439437597
|-0.11%
Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.
By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.
