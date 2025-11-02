UdvekslingDEX+
Den direkte Thank You So Much pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid TYSM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TYSM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TYSM

TYSM Prisinfo

Hvad er TYSM

TYSM Officiel hjemmeside

TYSM Tokenomics

TYSM Prisprognose

Thank You So Much Logo

Thank You So Much Pris (TYSM)

Ikke noteret

1 TYSM til USD direkte pris:

--
----
+2.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
Thank You So Much (TYSM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:42:30 (UTC+8)

Thank You So Much (TYSM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.36%

+2.02%

+12.09%

+12.09%

Thank You So Much (TYSM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TYSM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TYSMs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TYSM har ændret sig med +2.36% i løbet af den sidste time, +2.02% i løbet af 24 timer og +12.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Thank You So Much (TYSM) Markedsinformation

$ 61.21K
$ 61.21K$ 61.21K

--
----

$ 73.64K
$ 73.64K$ 73.64K

83.11B
83.11B 83.11B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Thank You So Much er $ 61.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TYSM er 83.11B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 73.64K.

Thank You So Much (TYSM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Thank You So Much til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Thank You So Much til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Thank You So Much til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Thank You So Much til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.02%
30 dage$ 0+30.17%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Thank You So Much (TYSM)

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Thank You So Much (TYSM) Ressource

Officiel hjemmeside

Thank You So Much Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Thank You So Much (TYSM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Thank You So Much (TYSM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Thank You So Much.

Tjek Thank You So Much prisprediktion nu!

TYSM til lokale valutaer

Thank You So Much (TYSM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Thank You So Much (TYSM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TYSM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Thank You So Much (TYSM)

Hvor meget er Thank You So Much (TYSM) værd i dag?
Den direkte TYSM pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TYSM til USD pris?
Den aktuelle pris på TYSMtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Thank You So Much?
Markedsværdien for TYSM er $ 61.21K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TYSM?
Den cirkulerende forsyning af TYSM er 83.11B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TYSM?
TYSM opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TYSM?
TYSM så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for TYSM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TYSM er -- USD.
Bliver TYSM højere i år?
TYSM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TYSM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:42:30 (UTC+8)

Thank You So Much (TYSM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

