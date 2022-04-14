Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Thank You Abstract God (TYAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Thank You Abstract God (TYAG) Information The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Officiel hjemmeside: https://abstractgod.xyz/ Køb TYAG nu!

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Thank You Abstract God (TYAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 790.64K $ 790.64K $ 790.64K Samlet udbud $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M Cirkulerende forsyning $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 790.64K $ 790.64K $ 790.64K Alle tiders Høj: $ 0.00192185 $ 0.00192185 $ 0.00192185 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00079954 $ 0.00079954 $ 0.00079954 Få mere at vide om Thank You Abstract God (TYAG) pris

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Thank You Abstract God (TYAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TYAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TYAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TYAG's tokenomics, kan du udforske TYAG tokens live-pris!

TYAG Prisprediktion Vil du vide, hvor TYAG måske er på vej hen? Vores TYAG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TYAG Tokens prisprediktion nu!

