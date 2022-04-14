Thales AI (THALES) Tokenomics Få vigtig indsigt i Thales AI (THALES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Thales AI (THALES) Information Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation. Officiel hjemmeside: https://thalesai.net/home Køb THALES nu!

Thales AI (THALES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Thales AI (THALES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.12K $ 43.12K $ 43.12K Samlet udbud $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Cirkulerende forsyning $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.12K $ 43.12K $ 43.12K Alle tiders Høj: $ 0.03144888 $ 0.03144888 $ 0.03144888 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Thales AI (THALES) pris

Thales AI (THALES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Thales AI (THALES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THALES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THALES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THALES's tokenomics, kan du udforske THALES tokens live-pris!

