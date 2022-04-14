TgMetrics (TGMETRICS) Tokenomics Få vigtig indsigt i TgMetrics (TGMETRICS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TgMetrics (TGMETRICS) Information TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making. Officiel hjemmeside: https://tgmetrics.ai Køb TGMETRICS nu!

TgMetrics (TGMETRICS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TgMetrics (TGMETRICS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 585.14K $ 585.14K $ 585.14K Samlet udbud $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Cirkulerende forsyning $ 879.31M $ 879.31M $ 879.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 665.00K $ 665.00K $ 665.00K Alle tiders Høj: $ 0.00205552 $ 0.00205552 $ 0.00205552 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00066198 $ 0.00066198 $ 0.00066198 Få mere at vide om TgMetrics (TGMETRICS) pris

TgMetrics (TGMETRICS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TgMetrics (TGMETRICS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TGMETRICS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TGMETRICS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TGMETRICS's tokenomics, kan du udforske TGMETRICS tokens live-pris!

TGMETRICS Prisprediktion Vil du vide, hvor TGMETRICS måske er på vej hen? Vores TGMETRICS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TGMETRICS Tokens prisprediktion nu!

