Tetsuo Coin (TETSUO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00211756 $ 0.00211756 $ 0.00211756 24H lav $ 0.00239174 $ 0.00239174 $ 0.00239174 24H høj 24H lav $ 0.00211756$ 0.00211756 $ 0.00211756 24H høj $ 0.00239174$ 0.00239174 $ 0.00239174 All Time High $ 0.064571$ 0.064571 $ 0.064571 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) -11.07% Prisændring (7D) +33.97% Prisændring (7D) +33.97%

Tetsuo Coin (TETSUO) realtidsprisen er $0.0021253. I løbet af de sidste 24 timer har TETSUO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00211756 og et højdepunkt på $ 0.00239174, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TETSUOs højeste pris nogensinde er $ 0.064571, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TETSUO har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -11.07% i løbet af 24 timer og +33.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tetsuo Coin (TETSUO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

Den nuværende markedsværdi på Tetsuo Coin er $ 2.13M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TETSUO er 1000.00M, med et samlet udbud på 999998271.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.13M.