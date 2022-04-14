Tethegamer (TETHEGAMER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tethegamer (TETHEGAMER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tethegamer (TETHEGAMER) Information Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Ansem, a very well-known influencer in the crypto space. Officiel hjemmeside: https://time.fun/Tethegamer Køb TETHEGAMER nu!

Tethegamer (TETHEGAMER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tethegamer (TETHEGAMER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.80K $ 60.80K $ 60.80K Samlet udbud $ 95.87K $ 95.87K $ 95.87K Cirkulerende forsyning $ 95.87K $ 95.87K $ 95.87K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.80K $ 60.80K $ 60.80K Alle tiders Høj: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Alle tiders Lav: $ 0.465507 $ 0.465507 $ 0.465507 Nuværende pris: $ 0.634135 $ 0.634135 $ 0.634135 Få mere at vide om Tethegamer (TETHEGAMER) pris

Tethegamer (TETHEGAMER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tethegamer (TETHEGAMER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TETHEGAMER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TETHEGAMER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TETHEGAMER's tokenomics, kan du udforske TETHEGAMER tokens live-pris!

