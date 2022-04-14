Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Terry In The Trenches (TERRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Terry In The Trenches (TERRY) Information Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile. Officiel hjemmeside: https://trenchesterry.com/ Køb TERRY nu!

Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Terry In The Trenches (TERRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.01K $ 54.01K $ 54.01K Samlet udbud $ 912.35M $ 912.35M $ 912.35M Cirkulerende forsyning $ 912.35M $ 912.35M $ 912.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.01K $ 54.01K $ 54.01K Alle tiders Høj: $ 0.03385244 $ 0.03385244 $ 0.03385244 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Terry In The Trenches (TERRY) pris

Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Terry In The Trenches (TERRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TERRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TERRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TERRY's tokenomics, kan du udforske TERRY tokens live-pris!

