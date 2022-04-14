Teritori (TORI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Teritori (TORI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Teritori (TORI) Information Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features. Officiel hjemmeside: https://teritori.com Hvidbog: https://teritori.gitbook.io/teritori-whitepaper/ Køb TORI nu!

Teritori (TORI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Teritori (TORI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 153.36K $ 153.36K $ 153.36K Samlet udbud $ 755.63M $ 755.63M $ 755.63M Cirkulerende forsyning $ 390.99M $ 390.99M $ 390.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 296.39K $ 296.39K $ 296.39K Alle tiders Høj: $ 0.780407 $ 0.780407 $ 0.780407 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00039223 $ 0.00039223 $ 0.00039223 Få mere at vide om Teritori (TORI) pris

Teritori (TORI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Teritori (TORI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TORI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TORI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TORI's tokenomics, kan du udforske TORI tokens live-pris!

