Hvad er Tenset (10SET)

10set token has been launched in January 2021, using Ethereum erc20 protocol. It's a new generation etf 2.0 deflationary token with a smart staking system, that bridges cryptocurrencies with the stock market. Tenset adds a 2% transaction fee to every transfer. Half of the fee is burned creating a deflationary effect and another half is automatically distributed to all token holders. No need to freeze it or hold it any special wallet.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Tenset (10SET) Ressource Officiel hjemmeside