Temporal 3022 (3022) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000879 - $ 0.00000897
24H lav: $ 0.00000879
24H høj: $ 0.00000897
All Time High: $ 0.00071447
Laveste pris: $ 0.00000868
Prisændring (1H): 0.00%
Prisændring (1D): -0.25%
Prisændring (7D): -8.18%

Temporal 3022 (3022) realtidsprisen er $0.00000889. I løbet af de sidste 24 timer har 3022 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000879 og et højdepunkt på $ 0.00000897, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 3022s højeste pris nogensinde er $ 0.00071447, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000868.

Når det gælder kortsigtet performance, 3022 har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.25% i løbet af 24 timer og -8.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Temporal 3022 (3022) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 8.89K
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 8.89K
Cirkulationsforsyning: 999.67M
Samlet Udbud: 999,672,978.135067

Den nuværende markedsværdi på Temporal 3022 er $ 8.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 3022 er 999.67M, med et samlet udbud på 999672978.135067. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.89K.