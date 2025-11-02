UdvekslingDEX+
Den direkte Teddy the Tile Doge pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid TEDDY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TEDDY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

-2.40%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:55:04 (UTC+8)

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-2.49%

-12.28%

-12.28%

Teddy the Tile Doge (TEDDY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TEDDY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TEDDYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TEDDY har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, -2.49% i løbet af 24 timer og -12.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Markedsinformation

$ 24.66K
$ 24.66K$ 24.66K

--
----

$ 24.66K
$ 24.66K$ 24.66K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Den nuværende markedsværdi på Teddy the Tile Doge er $ 24.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TEDDY er 929.60T, med et samlet udbud på 929598213267094.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.66K.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Teddy the Tile Doge til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Teddy the Tile Doge til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Teddy the Tile Doge til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Teddy the Tile Doge til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.49%
30 dage$ 0-70.32%
60 dage$ 0-32.34%
90 dage$ 0--

Hvad er Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Ressource

Officiel hjemmeside

Teddy the Tile Doge Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Teddy the Tile Doge (TEDDY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Teddy the Tile Doge (TEDDY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Teddy the Tile Doge.

Tjek Teddy the Tile Doge prisprediktion nu!

TEDDY til lokale valutaer

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Teddy the Tile Doge (TEDDY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TEDDY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Hvor meget er Teddy the Tile Doge (TEDDY) værd i dag?
Den direkte TEDDY pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TEDDY til USD pris?
Den aktuelle pris på TEDDYtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Teddy the Tile Doge?
Markedsværdien for TEDDY er $ 24.66K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TEDDY?
Den cirkulerende forsyning af TEDDY er 929.60T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TEDDY?
TEDDY opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TEDDY?
TEDDY så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for TEDDY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TEDDY er -- USD.
Bliver TEDDY højere i år?
TEDDY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TEDDY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:55:04 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

