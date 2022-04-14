Team Mysten (MYSTEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Team Mysten (MYSTEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Team Mysten (MYSTEN) Information MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again. Officiel hjemmeside: https://www.teammysten.com/ Køb MYSTEN nu!

Team Mysten (MYSTEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Team Mysten (MYSTEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 475.78K $ 475.78K $ 475.78K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.53B $ 9.53B $ 9.53B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 499.01K $ 499.01K $ 499.01K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Team Mysten (MYSTEN) pris

Team Mysten (MYSTEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Team Mysten (MYSTEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MYSTEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MYSTEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MYSTEN's tokenomics, kan du udforske MYSTEN tokens live-pris!

