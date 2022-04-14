Taxpad (TAX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Taxpad (TAX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Taxpad (TAX) Information Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics. Officiel hjemmeside: https://www.taxpad.xyz/ Hvidbog: https://docs.taxpad.xyz/ Køb TAX nu!

Taxpad (TAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Taxpad (TAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.44K $ 34.44K $ 34.44K Samlet udbud $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Cirkulerende forsyning $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.44K $ 34.44K $ 34.44K Alle tiders Høj: $ 0.01458102 $ 0.01458102 $ 0.01458102 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00034459 $ 0.00034459 $ 0.00034459 Få mere at vide om Taxpad (TAX) pris

Taxpad (TAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Taxpad (TAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAX's tokenomics, kan du udforske TAX tokens live-pris!

