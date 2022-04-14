Tax Income From Fees (TIFF) Tokenomics
Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions.
Tax Income From Fees (TIFF) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tax Income From Fees (TIFF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Tax Income From Fees (TIFF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Tax Income From Fees (TIFF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal TIFF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange TIFF tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår TIFF's tokenomics, kan du udforske TIFF tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.