TASS HUB (TASSHUB) Information TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem. Officiel hjemmeside: https://tasshub.com/ Hvidbog: https://www.tasshub.com/whitepaper Køb TASSHUB nu!

TASS HUB (TASSHUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TASS HUB (TASSHUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.66M Samlet udbud $ 999.74M Cirkulerende forsyning $ 999.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.66M Alle tiders Høj: $ 0.00720563 Alle tiders Lav: $ 0.00296127 Nuværende pris: $ 0.00466961 Få mere at vide om TASS HUB (TASSHUB) pris

TASS HUB (TASSHUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TASS HUB (TASSHUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TASSHUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TASSHUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TASSHUB's tokenomics, kan du udforske TASSHUB tokens live-pris!

TASSHUB Prisprediktion Vil du vide, hvor TASSHUB måske er på vej hen? Vores TASSHUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TASSHUB Tokens prisprediktion nu!

