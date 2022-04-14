TARIFF (TARIFF) Tokenomics
TARIFF (TARIFF) Information
Trumps favorite word. "The most beautiful word in the dictionary is Tariff"
Tariff is a crypto token with the goal of creating a community that promotes President Trump's agenda especially his plans for using tariffs to replace personal income taxes. We have some innovative ideas for staking like "Operation Flywheel” and with partnerships like Jupiter Exchange and the Meteora M3M3 platform, you can be confident in trading and staking your tokens.
TARIFF (TARIFF) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TARIFF (TARIFF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
TARIFF (TARIFF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for TARIFF (TARIFF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal TARIFF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange TARIFF tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår TARIFF's tokenomics, kan du udforske TARIFF tokens live-pris!
