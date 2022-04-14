Tardigrades Cult (TARD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tardigrades Cult (TARD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tardigrades Cult (TARD) Information Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade's epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy's unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let's dominate together!

Tardigrades Cult (TARD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tardigrades Cult (TARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.65K $ 7.65K $ 7.65K Samlet udbud $ 993.50M $ 993.50M $ 993.50M Cirkulerende forsyning $ 993.50M $ 993.50M $ 993.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.65K $ 7.65K $ 7.65K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Tardigrades Cult (TARD) pris

Tardigrades Cult (TARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tardigrades Cult (TARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TARD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TARD's tokenomics, kan du udforske TARD tokens live-pris!

TARD Prisprediktion Vil du vide, hvor TARD måske er på vej hen? Vores TARD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TARD Tokens prisprediktion nu!

