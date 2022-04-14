Taraswap (TSWAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Taraswap (TSWAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Taraswap (TSWAP) Information Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking. Officiel hjemmeside: https://www.taraswap.info/ Hvidbog: https://docs.taraswap.info/docs Køb TSWAP nu!

Taraswap (TSWAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Taraswap (TSWAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Alle tiders Høj: $ 0.01762556 $ 0.01762556 $ 0.01762556 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00106709 $ 0.00106709 $ 0.00106709 Få mere at vide om Taraswap (TSWAP) pris

Taraswap (TSWAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Taraswap (TSWAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TSWAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TSWAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TSWAP's tokenomics, kan du udforske TSWAP tokens live-pris!

TSWAP Prisprediktion Vil du vide, hvor TSWAP måske er på vej hen? Vores TSWAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TSWAP Tokens prisprediktion nu!

