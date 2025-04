Hvad er Taraswap (TSWAP)

Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking.

Taraswap (TSWAP) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside