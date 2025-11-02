Tapestry AI (TAPS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000896 $ 0.0000896 $ 0.0000896 24H lav $ 0.00010563 $ 0.00010563 $ 0.00010563 24H høj 24H lav $ 0.0000896$ 0.0000896 $ 0.0000896 24H høj $ 0.00010563$ 0.00010563 $ 0.00010563 All Time High $ 0.00090307$ 0.00090307 $ 0.00090307 Laveste pris $ 0.00007287$ 0.00007287 $ 0.00007287 Prisændring (1H) +0.35% Prisændring (1D) -6.41% Prisændring (7D) +13.38% Prisændring (7D) +13.38%

Tapestry AI (TAPS) realtidsprisen er $0.0000979. I løbet af de sidste 24 timer har TAPS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000896 og et højdepunkt på $ 0.00010563, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TAPSs højeste pris nogensinde er $ 0.00090307, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007287.

Når det gælder kortsigtet performance, TAPS har ændret sig med +0.35% i løbet af den sidste time, -6.41% i løbet af 24 timer og +13.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tapestry AI (TAPS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 49.20K$ 49.20K $ 49.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 97.89K$ 97.89K $ 97.89K Cirkulationsforsyning 502.55M 502.55M 502.55M Samlet Udbud 999,982,081.29291 999,982,081.29291 999,982,081.29291

Den nuværende markedsværdi på Tapestry AI er $ 49.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TAPS er 502.55M, med et samlet udbud på 999982081.29291. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 97.89K.