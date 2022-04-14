TAOTools (TAOTOOLS) Tokenomics Få vigtig indsigt i TAOTools (TAOTOOLS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TAOTools (TAOTOOLS) Information TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation. Officiel hjemmeside: https://www.taotools.ai/ Hvidbog: https://taotools-documentation.gitbook.io/taotools-documentation Køb TAOTOOLS nu!

TAOTools (TAOTOOLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TAOTools (TAOTOOLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K Alle tiders Høj: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Alle tiders Lav: $ 0.01035041 $ 0.01035041 $ 0.01035041 Nuværende pris: $ 0.02400633 $ 0.02400633 $ 0.02400633 Få mere at vide om TAOTools (TAOTOOLS) pris

TAOTools (TAOTOOLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TAOTools (TAOTOOLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAOTOOLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAOTOOLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAOTOOLS's tokenomics, kan du udforske TAOTOOLS tokens live-pris!

